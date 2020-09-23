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Ormanya'da Avrupa Hareketlilik Haftası yürüyüşü

Kartepe Belediyesi öncülüğünde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ormanya’da alternatif ulaşıma dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kartepe Belediyesi öncülüğünde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ormanya'da alternatif ulaşıma dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.


Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Kartepe'de farkındalık yürüyüşü ile gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde Ormanya'da yürüyüş yapıldı. 2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Kartepe Belediyesi öncülüğünde Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte Ormanya'da gerçekleştirilen yürüyüşle ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesine dikkat çekildi.

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