Ormanya'da yaban hayvan popülasyonu artıyor

6 türde 150'ye yakın yaban hayvanı bünyesinde barındıran Ormanya'da yaban hayvan popülasyonu gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğüne bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yaban hayvanları için ayrılan bölümdeki kızıl geyik, karaca, yılkı atları ve ceylan gibi türlerin doğumlarıyla popülasyon hızla artıyor. Toplamda 74 türde 875 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya'da, son üç ay içerisinde 70 yaban hayvanı dünyaya geldi.

2 bin dönüm üzerine kurulu alandaki ana bölümlerden biri olan ‘Vahşi Yaşam Alanı' birçok yaban hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. 40'ar dönümden oluşan alanlarda kızıl geyik, ala geyik, ceylan, karaca, yılkı atları, dağ keçileri ve iki tane rezerv alan bulunuyor. 150'ye yakın yaban hayvanının yaşamını sürdüğü alanda iki tane bakıcı görev alıyor.

Toplamda 74 türde 875 hayvana ev sahipliği yapan Ormanya'da, 6 türde 150'ye yakın yaban hayvanı yaşıyor. Veteriner hekimlerin doğum raporlarına göre vahşi yaşam alanı bölgesinde son üç ay içerisinde 70 yaban hayvanının dünyaya geldiği biliniyor. Son zamanlarda kızıl geyiklerde 8, karacalarda 6, yılkı atlarında 6, ceylanlarda 23 yavrunun dünyaya gelmesiyle, Ormanya ailesine 43 yavru daha eklendi.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisindeki Vahşi Yaşam Alanı'nda bulunan ve önemli yaban hayvanları arasında yer alan kızıl geyiklerin doğada azalan popülasyonları sebebi ile Ormanya'da çoğalmaları sağlanarak Kocaeli Samanlı Dağları ve Kandıra ormanlarındaki doğal yaşam alanlarına tekrar salınmaları hedefleniyor.