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Ormanya'nın ikinci otoparkı hizmete girdi

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda yapılan otoparkta çalışmalar tamamlandı.

Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yapılan otoparkta çalışmalar tamamlandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadeleyi sürdürürken kent genelindeki projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından olan Ormanya'da ikinci otopark çalışmaları tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ormanya'ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için ikinci bir otopark inşa etti. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda ikinci otoparkta asfalt serimi, kaldırım ve parke işleri, ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemeleri gerçekleştirildi.


Ormanya 2. etap otoparkında kazı ve dolgu çalışmaları sonrasında asfalt öncesi düz bir zemin için 2 bin 800 ton PMT serimi yapıldı. Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa edildi. İkinci otopark alanına bin 600 ton asfalt serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 2 bin 850 metre kaldırım ve bin 750 metrekare parke kaplama yapım çalışmalarını tamamladı. Ayrıca İkinci otoparktaki, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı imalatı ve elektrik alt yapı çalışması yapıldı. İkinci otoparkın tamamlanması ile Ormanya'nın otopark kapasitesi 570 araca çıkmış oldu.

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