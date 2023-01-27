Ormanya'ya yayaların güvenli ulaşımı sağlanacak

Kartepe'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya yayaların güvenli şekilde ulaşımını sağlayacak üstgeçitte çelik tabliye montajı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe'de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya'ya yaya ulaşımını sağlayacak üstgeçidin Sakarya istikameti 1. çelik tabliye kirişinin saha montajı gece geç saatlerde yapıldı. Trafiği engellememek için şerit aktarımı yapılarak araç akışına engel olunmadı. Kalan 2. çelik tabliyenin atölyede kaynak imalatı devam ediyor. En kısa sürede saha montajına hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 45 metre uzunluktaki 4 metre genişlikte yaya üstgeçidi, D-100 üzerinden Ormanya'ya yaya ulaşımını sağlayacak. Üstgeçidin kolonları beton, ana kirişi çelik konstrüksiyon üzeri ise betonarme döşeme olacak. Görsel zenginlik açısından köprünün üzerine koyulacak saksılara çiçek ekilecek, üst geçit kolonları ağaç gövdesi giydirme şeklinde yapılacak.