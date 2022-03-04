Ortaokulda deprem tatbikatı yapıldı

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Başiskele Levent Kırca-Oya Başar Ortaokulunda 2 gün süren bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin ilk gününde öğretmen ve öğrencilere temel afet bilinci eğitimi verildi. Eğitimin ikinci gününde ise "2022 Afet Tatbikatı Yılı" kapsamında 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta öğrencilere deprem anında ve deprem sonrası tahliye sırasında ne yapılması gerektiğini uygulamalı olarak gösterildi.

Deprem senaryosu gereği; 10.20 sıralarında İstanbul merkezli 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında öğrenciler kendilerine gösterildiği gibi çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı. Sarsıntının geçmesinin ardından okul müdürü Sinan Özat yönetiminde kriz masası oluşturuldu. Deprem sonrası öğrenciler öğretmenlerin gözetiminde kendilerine gösterildiği şekilde okulu terk ederek, toplanma alanında bir araya geldi.

Yaralı olan veya sınıftan çıkamayan öğrenciler için arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Okul içerisinde yaralı olduğu belirlenen 2 öğrenciye müdahale edildi ve tahliye işlemi gerçekleştirildi. Depremden etkilenen öğrenciler ise okulun rehber öğretmeni tarafından sakinleştirildi. Yoklama sonucu öğrencilerin hepsinin tahliye edildiği sınıf öğretmenleri tarafından belirlendi. Öğrenciler imza karşılığı velilerine teslim edildi. Tatbikat sonrası Sismoloji İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi ve okul yönetimi ile değerlendirme yapıldı. Tatbikatın başarılı olduğu ve planlanan süre içerisinde işlemlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.