Oryantiring hazırlık kamplarının ilk etabı sona erdi

2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nda yarışacak sporcular ilk etap antrenmanını tamamlayarak kentten ayrıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 26 Haziran- 4 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2020 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası için Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve İzmit'teki alanlarda yapılan hazırlık kamplarının ilk etabı sona erdi. Farklı ülkelerden gelen Milli Takımlar ve Türkiye Milli Takımı katılımıyla ilk etap antrenmanı bir hafta sürdü. İkinci etap antrenman programının Ekim ayında gerçekleşmesi bekleniyor. İngiltere, Slovenya ile Türk Milli Takımı'ndan 60 sporcu Kocaeli'nin ilçelerinde antrenman kampı yaparken, Ekim, Nisan aylarında ve yarışmadan bir hafta önce de birer kamp daha gerçekleştirilecek. Sonraki kamplara farklı ülkelerden başka takımların da katılımı bekleniyor.

Öte yandan, Uluslararası Oryantiring Federasyonu'nun (IOF) 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı toplantıda organizasyonu Türkiye'ye verilen etkinlik Kocaeli'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek ve 800'ü milli olmak üzere 2 bin 500 sporcunun yarışacağı etkinlik kapsamında bir de ‘Uluslararası Kocaeli Kupası Yarışması' düzenlenecek.