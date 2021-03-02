Oryantiring heyecanı yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 14 yaş altı oryantiring il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kocaeli 14 yaş altı oryantiring il birinciliği müsabakaları yapıldı. Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan oryantiring yarışmalarında sporcular, ellerinde pusula ve harita ile belirlenen noktaları en kısa sürede bulmaya çalıştı. Kocaeli Fuar alanında Covid 19 pandemi tedbirleri dikkate alınarak düzenlenen müsabakalara, 9 kategorideki 46 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda 14 yaş kategorisinde (Lisanslı) Ayşe Hüma Bayrak ( Değirmendere GSK) ve Bilge Şahin (Gebze GSK), 12 yaş kategorisinde erkeklerde Atakan Hız (Gebze GSK), 10 yaş kategorisinde kızlarda Defne Aydın (Gebze GSK), erkeklerde Burak Uğurtay (Gebze GSK), açık kategorisinde kızlarda Sıla Ravza Taş (Değirmendere DSK), erkeklerde Serhat Kırıktaş (Değirmendere DSK), yeni başlayanlar kategorisinde ise Bora Kılcı (Değirmendere DSK) birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları Kocaeli Oryantiring İl Temsilcisi Ali Günal Erdem ve hakemler tarafından verildi.