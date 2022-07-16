15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü’nün ışıkları kırmızı ve beyaz yandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü'nün ışıkları kırmızı ve beyaz yandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaza büründü. Havanın kararması ile ışıklar kırmızı ve beyaz yanarken, görsel şölen adeta büyüledi. Vatandaşlar köprüyü gören noktalardan fotoğraflar çekti. Köprüden geçen araç sürücüleri, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. Köprüde aynı zamanda ay-yıldızlı görseller de yer aldı. Kocaeli körfezinden geçen gemiler, araç trafiği ve köprünün ışıkları, gece boyunca görülmeye değer görüntü oluşturdu.