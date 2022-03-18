Osmangazi Köprüsü'nde başladılar, Çanakkale'ye kadar pedal çevirecekler

Kocaeli'den yola çıkan 24 bisikletli sporcu, Gebze'den aldıkları vatan toprağı ve Türk bayrağını, Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne teslim edebilmek için 420 kilometre pedal çevirecek.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü kapsamında anlamlı bir program düzenlendi. Şehitleri anmak için yola çıkan 24 bisikletli sporcu, Gebze'den aldıkları vatan toprağı ve Türk bayrağını, Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne teslim edecek. Osmangazi Köprüsü'nün ayaklarından heyecanla bisikletlerine binen sporcular, bu anlamlı vazife için 420 kilometre boyunca pedal çevirecek. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehitleri anmak için zorlu hava şartlarında yola çıkan sporculara vatan toprağını ve Türk bayrağını emanet ederek, onları uğurladı.

Zinnur Büyükgöz: "Köprüden köprüye bir yol tanımlamış olacağız"

Bugünün anlamının çok büyük olduğunu söyleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu sene üçüncüsü yapılan Gebze'den Çanakkale'ye pedal çevirme sporumuzu yaşatıyoruz. Buradan başlayan ve Çanakkale Şehitliği'nde biten bu faaliyet gerçekten çok anlamlı. Bugünün hele özellikle anlamı daha büyük. Birincisi güneşli, ikincisi yağmurlu, bu da karlı bir havada başlıyor. Ama bir şey daha var; şu anda Osmangazi Köprüsü'nün ayağındayız ve varacağımız nokta da Çanakkale Köprüsü bölgesi olacak. Dolayısıyla köprüden köprüye bir yol tanımlamış olacağız. Gerçekten bu kadar kilometreyi kat ederek oraya varacaklar. Asıl hedef Çanakkale Şehitliği'ne buradan toprağımızı ve bayrağımızı götürmek. Nihayetinde oradaki şehitlerimizi anmak adına yapılan bu faaliyeti gerçekleştiren bisiklet takımımıza gerçekten gönül dolusu şükranlarımızı ortaya koyuyoruz. Onlar yüreklerini ortaya koydular, bileklerini, kaslarını ortaya koydular. İnşallah sağ salim varacaklar" dedi.

Harun Cambazoğlu: "Burada çevirdiğimiz her pedal, o gün orada zorluk çeken şehitlerimiz için"

Kocaeli Triatlon Kulübü Başkanı ve Bisiklet Antrenörü Harun Cambazoğlu ise, "Bugün üçüncüsünü düzenlediğimiz 18 Mart Çanakkale Bisiklet Turu için Osmangazi Köprüsü'nde start vereceğiz. 3 etap şeklinde gerçekleşecek. İlk gün Bandırma'da, ikinci gün Çanakkale'de etapları tamamlamayı planlıyoruz. Üçüncü gün de Gebze'den aldığımız vatan toprağı ve Türk bayrağını Şehitler Abidesi'ne bırakacağız. Organizasyon 24 lisanslı sporcu tarafından gerçekleştirilecek. Zorlu hava şartlarına rağmen inşallah kazasız, belasız tamamlamayı planlıyoruz. Milli duygularımızın çok üst düzeyde olduğu bir organizasyon. Burada çevirdiğimiz her pedal, o gün orada zorluk çeken şehitlerimiz için. Onlar zorlu şartlarda, imkansızlıklar içerisinde bir çok zafere imza atmışken, biz de inşallah bu kötü şartlarda, karlı havada, soğukta onlar için elimizden geleni yapacağız. Beklenen yoğun bir kar yağışı var. İnşallah yolda herhangi bir kapanma olmaması halinde ilk gün Bandırma'ya, ikinci gün de Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Arda Dülger: "Yapacağım en uzun turlardan biri olacak"

Düzenlenen turda pedal çeviren en genç sporcu olan 15 yaşındaki Arda Dülger de, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Güzel bir tur olmasını planlıyoruz, inşallah güzel geçer. 15 yaşındayım. 2019'un sonlarına doğru bu spora başladım. Heyecanlıyız, mutluyuz. Yapacağım en uzun turlardan biri olacak. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. İnşallah bütün yolcu arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, hepsi için iyi bir yolculuk olur. Gurur duyuyoruz. Çok heyecanlı bir tur olacak" ifadelerini kullandı.