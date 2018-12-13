İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmanlı Köyü'ne modern konak

Körfez Belediyesi Osmanlı Köyü’ne köy konağı inşa ediyor.

Körfez Belediyesi Osmanlı Köyü'ne köy konağı inşa ediyor.


Bugüne kadar birçok projenin hayata geçirildiği köylerde, yolların ve camilerin bakımları devam ederken, konak yapım çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Körfez Belediyesi tarafından Osmanlı Köyü'nde hayata geçirilen köy konağı projesinde de sona doğru gelindi. İki katlı olarak inşa edilen köy konağında, atölyeler, çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık yeri ve sağlık ocağı bulunacak. Hafta sonu Başkan İsmail Baran'ın da incelemelerde bulunduğu konak projesinde iç tefrişatında kısa sürede tamamlanacağını belirten yetkililer, “Yapılacak çevre düzenlemesiyle birlikte bölgeye hizmet etmiş olacak. Kısa sürede iç tefrişatı da bitiyor" dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.