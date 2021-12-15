Osmanlı mezar taşları sergilenmeye başladı

Daha önceden müzeye değişik yollarla gelmiş ve müze depolarında yer alan kondisyonu düzgün 54 adet mezar başlığı ve 7 adet şahideli mezar taşları düzenlenerek müze bahçesinde sergilendi. Bahçe de sergilenen eserlerin Osmanlıca-Türkçe çevirileri ve mezar başlıklarının anlamlarına da bilgi panolarında yer verildi.

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük yaptığı açıklamada, "Osmanlı mezar taşları sergisi Kocaeli; Roma'dan Bizans'a, Osmanlı'dan ve Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyete ait kültür varlıklarının izlerine sahiptir. Bu izler şehrimiz için korunması gereken önemli değerlerdir. Müze müdürlüğü olarak bu değerleri korumak, tanıtmak ve tanıtırken öğretmek görevimiz. Bu nedenle müze depolarımızda bulunan ve bugüne kadar sergilenmeyen 48 adet mezar başlığı ve 7 adet şahideli mezar taşlarının restorasyon ve konservasyon çalışmalarını tamamlayarak teşhir tanzim çalışmaları sonrasında ziyarete açtık. Kocaeli halkımızı bu anlamlı sergimize bekliyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze , İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ve Kocaeli Üniversitelimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.