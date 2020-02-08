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Otelde kalan genç odasında ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden haber alınamayan şahıs, kaldığı otel odasında ölü bulundu.



Olay, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Deliloğlu Caddesi'nde bir otelde kalan Sefa Küçükkaya (28), odasından çıkmayınca otel personeli telefonla kendisini aradı. Küçükkaya'dan cevap alamayan görevliler, odaya giren görevlilerce Küçükkaya'yı hareketsiz halde yatarken buldu. Otel çalışanlarının ihbarı sonrasında olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Küçükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükkaya'nın cesedi polis ve savcının olay yeri incelemesi sonrasında Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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