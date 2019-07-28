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Otelin 4. katından düşen şahıs ağır yaralandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir otelin 4.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir otelin 4. katındaki terastan düşen bir kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, 4 Temmuz Mahallesi Halil Koygun Sokak'ta bulunan bir bir otelin 4. katındaki terastan Murat K. isimli kişi, beton zemine düştü. Murat K.'yi gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat K. Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalesinin ardından Murat K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Murat K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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