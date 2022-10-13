İhlas Haber Ajansı

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Oto hırsızlığı suçundan yakalanan şahıs tutuklandı

Kocaeli’de polis ekiplerince oto hırsızlığı suçundan yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de polis ekiplerince oto hırsızlığı suçundan yakalanan bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Gebze'de meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde oto hırsızlığını yaptığı tespit edilen İ.Ö isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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