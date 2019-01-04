Oto yıkama makinelerindeki paraları çalan hırsızlar yakalandı

Kocaeli ve Sakarya'da akaryakıt istasyonundaki oto yıkama bölümlerinde bulunan yıkama makinelerinin içerisindeki para kasalarından toplam bin 200 TL çalan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul'dan kiraladıkları otomobilin plakasını boya ile değiştirerek Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen 3 kişi, istasyonun oto yıkama kısmında bulunan araç yıkama makinesinin kasasından 100 TL parayı çaldı. Araçla kaçan şahıslar, 30 Aralık 2018'de Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama makinesinden de 350 TL çaldı. Körfez ilçesindeki hırsızlık olayından 1 gün sonra şahıslar Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan aynı yöntemle 850 TL çalarak kayıplara karıştı. Kocaeli'deki akaryakıt istasyonu sahiplerinin ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemede şahısların hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri aracın plakasını değiştirdiği tespit edildi. Aracın gerçek plakasını tespit eden polis, şahısları takibe aldı. Şahısların bir soygun olayını gerçekleştirmek için Kocaeli'ye geldiğini tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla S.S. (24), S.G. (27) ve S.Y. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıslardan S.S.'nin farklı suçlardan 14, S.G.'nin 12, S.Y.'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.