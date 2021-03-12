Oto yıkamacıda silahlı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir oto yıkamacıda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oto yıkamacıda aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada silahla vurulan Sercan G. (39) ve Ertuğrul O. (27) vurularak yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sercan G. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ertuğrul O. İse Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri Sercan G. ve Ertuğrul O.'yu yaralayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.