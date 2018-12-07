Otoban Üstü Camii'nin minaresi tamamlandı

Körfez Belediyesi tarafından Hacı Osman Mahallesi'nin otoban üstündeki kalan kısmında yapımı devam eden 150 kişilik caminin inşaatında sona doğru gelindi.

Körfez Belediyesi, ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda Hacı Osman Mahallesi otoban üstünde yapımına başlanılan yeni cami inşaatında sona doğru yaklaşıldı. Caminin kaba inşaatı neredeyse tamamlanırken, minare de hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürekli olarak denetlenirken, kısa süre içerisinde iç dekorasyon çalışmalarının da başlanacağı belirtildi.

Caminin tamamlanması ile bölge için önemli bir ihtiyaç daha tamamlanmış olacak. 858 metrekarelik alanda inşa edilecek olan Otoban Üstü Camii'nin bodrum katında bay ve bayan lavabolar, abdesthane ve engelliler için alan yer alacak. 150 kişilik kapasiteye sahip olacak olan caminin bahçesinde ayrıca bir şadırvan da inşa edilecek. Çevresi ise dikey bahçeler ile güzel bir görünüme kavuşturulacak.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından Tütünçiftlik ve Hereke'deki viyadük altları da LED aydınlatmalar ile şık hale getirildi.