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Otobüs duraklarında vatandaşları soyan şüpheliler yakalandı

Kocaeli’nde toplamda 5 adet hırsızlık olayını gerçekleştiren ve haklarında benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan 2’si kadın olmak üzere toplamda 3 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nde toplamda 5 adet hırsızlık olayını gerçekleştiren ve haklarında benzer suçlardan birçok suç kaydı bulunan 2'si kadın olmak üzere toplamda 3 şüpheli polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Derince İbnisina Mahallesinde bulunan bir marketten 800 TL değerinde malzeme, İzmit Orduevinin yakınlarında bulunan durakta bekleyen bir vatandaşın cep telefonunun çalınması, Perşembe Pazarı mevki'indeki halk otobüs durağında emekli bir kişinin cebinden 3 bin TL çalınması, Kadıköy Mahallesinde bulunan otobüs durağında çantanın içinden cüzdanın çalınması ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi otobüs durağında bekleyen bir kişiden 500 TL'nin çalınması olayı sonrası polis ekipleri alarma geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri farklı tarihlerde gerçekleştirilen 5 ayrı hırsızlık olayını 3 şüphelinin yaptığını belirledi.


Polis ekiplerinin fiziki ve teknik olarak yaptığı takip sonrasında 20 adet suç kaydı bulunan K.A. (46) isimli kadın şüpheli, 43 adet suç kaydı bulunan Ç.A. (22) isimli kadın şüpheli ve 5 adet suç kaydı bulunan K.G. (50) isimli erkek şüpheli D-100 Karayolu Yenidoğan Mahallesi mevki'inde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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