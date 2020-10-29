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Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde belediye otobüsü şoförü, seyir halindeyken otobüste fenalaşan gen kadını, güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsü şoförü, seyir halindeyken otobüste fenalaşan gen kadını, güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile İzmit kent merkezi güzergahında seyir halinde olan Mustafa Okçu idaresindeki 41 BR 250 plakalı belediye otobüsünde ismi öğrenilemeyen genç kadın bir anda fenalaştı. Durumu fark eden yolcular genç kadını koltuğa oturtarak durumu Okçu'ya söyledi. Okçu güzergahından çıkarak Kocaeli devlet Hastanesinin yolunu tuttu. Otobüste bulunan yolcular fenalaşan genç kadına müdahale ederken, kornalar çalarak diğer sürücülerden yol isteyen Okçu kısa sürede Kocaeli Devlet Hastanesine ulaştı. Genç kadının sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından Okçu, güzergahına döndü.



Olay anı kamerada


O anlar ise halk otobüsü içerisinde bulunan kameralara yansıdı. Görüntülerde fenalaşan genç kadını vatandaşların koltuğa oturttukları görülüyor. Halk otobüsü sürücüsü daha sonra güzergahtan çıkarak otobüsü hastaneye sürüyor. Daha sonra hastanenin önünde otobüsten indirilen genç kadın sağlık ekiplerine teslim ediliyor.

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