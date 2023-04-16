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Otobüs şoföründen örnek davranış, iftara yetişemeyen yolculara yiyecek dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Murat Uğurlu, iftara yetişemeyen yolculara otobüs içinde iftariyelik dağıtarak büyük takdir topladı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark otobüsü şoförü Murat Uğurlu, yaptığı davranışla takdir topladı. Sürücü Uğurlu, akşam ezanının okunmasına kısa bir süre kala iftara yetişemeyen yolculara iftariyelik dağıttı. Seyir halindeyken hemen aracını durduran Uğurlu, tek tek yolculara iftariyelik verdi. O anlar araç içi kameraya yansırken yolcular da sürücüye örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

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