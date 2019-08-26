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Otobüs terminalde drenaj sistemi yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Şehirlerarası otobüs Terminali’nde peronlardaki drenaj sistemini yeniledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Şehirlerarası otobüs Terminali'nde peronlardaki drenaj sistemini yeniledi.


2019 yılında gerçekleşen aşırı yağışlar sonrasında Kocaeli Şehirlerarası otobüs Terminali'nde su baskınlarının olmaması için çalışmalara başlayan UlaşımPark Terminal Müdürlüğü, yolcuların konforlu bir şekilde seyahat etmesi amacı ile çalışma başlattı. Yağmur sistemlerinde aksaklıkları tespit için teknik ekiple bir görüşme gerçekleştiren UlaşımPark, problemli olukların ivedi şekilde değiştirilmesini kararlaştırdı. Toplam 1 hafta süren işlemlerde peronların olduğu bölgede sadece boruların bulunduğu alan kırılarak hasarlı borular söküldü. Daha sonra hasarlı borular yenileri ile değiştirildi. Son olarak boruların üzeri eskisi gibi kapandı ve peronların rengine boyandı.

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