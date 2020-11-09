Otobüs terminallerine Covid-19 eğitimi

Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgını ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bulaşma riskini en aza indirmek maksadıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun kullandığı otobüs terminallerinde Covid-19 salgınına yönelik eğitim verdi. Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü eğitim personeli tarafından verilen eğitimde karayolu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken önlemlerden bahsedildi. Bu kapsamda araç içine Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralların görünür bir şekilde asılması, aracı kullanan sürücü ve yolcuların bu kurallara uymasının sağlanması, tuvaletlere tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdının konması ve tuvaleti lavabo girişlerinde el antiseptiği bulunması gerekliliği aktarıldı.

Ayrıca olası kusma, kanama vb. gibi durumlar nedeniyle yüzeylerin kan ya da vücut sıvısı ile kontaminasyonu durumunda eldiven takılarak kağıt havlu ile kirli yüzey temizlendikten sonra 1\10 sulandırılmış çamaşır suyu dökülerek 5 dakika beklenmesi ve mümkünse seyahat sürecinde de araçta pencereler açılarak havalandırılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehirlerarası otobüs, tren ve bunun gibi terminallerde bulaşma riskinin fazla olması sebebiyle vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Eğitimlerde son olarak terminallerin kullanılması durumunda bilet satışının mobil uygulamalar veya kredi kartları kullanılmasının önemi ve terminallerde metro istasyonlarında peronlarda ve bunun gibi yolcular aralarında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.