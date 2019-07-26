Otobüslere KPSS düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi(ÖABT)'ne katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ek sefer hizmeti sundu. Toplamda 12 farklı noktadan hareket edecek otobüslerin tamamı, Umuttepe'ye ulaşım sağlayacak. Kalkış noktaları ise Alikahya, Kirazlıyalı(Yarımca), Hereke, KBB Gebze Garajı, Gebze Teknik Üniversitesi, Yuvacık, Bahçecik, Döngel, Kirazlıyalı (Çamlıtepe), Havuzlubahçe, Karamürsel ve son olarak İzmit Otogar olarak belirlendi.

İzmit, Körfez, Çayırova, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Darıca ilçelerinden hareket edecek otobüsler, öğrencileri sınav yerine ulaştıracak. İzmit ilçesinden hareket edecek otobüsler de 13 ve 10 numaralı hatlar olarak belirlendi. Körfezden 170, 175, 190 numaralı hatlar, Çayırova'dan 435 numaralı hat, Darıca'dan 530 numaralı hat, Başiskele'den ise 630, 635, 640, 650 numaralı hatlar KPSS'ye girecek vatandaşları Umuttepe'ye ulaştıracak. Karamürsel ve Gölcük bölgesinden kalkarak vatandaşları sınav yerlerine götürecek olan otobüsün ise 755 numaralı hattın olacağı yetkililer tarafından bildirildi.