Otobüsten inmeye çalışırken ölen genç kızın davasında keşif yapılacak

Kocaeli'de yaklaşık 8 ay önce halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar'ın ölümüne ilişkin görülen davada, kazanın olduğu yerde keşif yapılmasına karar verildi.

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası'ndan çalıştığı iş yerine gitmek üzere halk otobüsüne binen Günay Gönülçalar, çalıştığı iş yerinin bulunduğu alışveriş merkezinin önüne geldiği sırada hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada düşerek yaralanmış, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Günay Gönülaçar'ın ölümünün ardından tutuklanan halk otobüsü şoförü Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı. Gönülaçar'ın ölümüne ilişkin açılan davanın görülmesine Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Davanın 3. duruşmasına sanık Yüksel K., Gönülaçar'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tarafların talebi doğrultusunda mahkeme heyeti 4 Mart günü olay yerinde bilirkişi eşliğinde keşif yapılmasına karar verdi. Kararın ardından dava ileri bir tarihe ertelendi.