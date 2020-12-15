Otogar Köprülü Kavşağı'na görsel dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Otogar Köprülü Kavşağı'nda yaptığı çalışmalarda sona gelindi.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nce yapımı tamamlanan ve bir süre önce araç trafiğine açılan Otogar Kavşağında çevre düzenlemesi yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çalışmada sona gelindi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca yapılan çevre düzenlemeleriyle kavşak ve yolların kenarları yeşil alan olarak düzenlendi. Ekipler köprü altına canlılık katacak farklı renklerde yonga ve taş kullandı. Yapılan çalışmada kullanılan kırmızı, mavi, sarı ve yeşil yongalar ile kavşak ve çevresine estetik bir görünüm kazandırıldı.