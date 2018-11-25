Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. idaresindeki 17 KR 105 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen bir aracın kendisini sıkıştırması sonucunda kontrolünü kaybederek orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrilirken, araçta bulunan Ahmet K., Özlem K. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, yol yaklaşık bir buçuk saat trafiğe kapalı kaldı. Daha sonra olay yerine gelen yetkili elektrik dağıtım firması ekipleri tarafından direğin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.