Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berna Ş. İdaresindeki 34 ST 4419 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Berna Ş. Araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Berna Ş. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.