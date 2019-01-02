Otomobil beton bariyere çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol çalışması nedeniyle kapatılan yoldaki beton bariyere çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu Vezirçiftliği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan B. idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan yola konulan beton bariyere çarptı. Kazada sürücü Ercan B. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralılar yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Başiskele ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.