Otomobil hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Karatepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samanlı Dağları istikametinde seyir halinde olan Hasan B. idaresindeki 61 BM 170 plakalı hafif ticari araç ile Maşukiye Mahallesi istikametinde seyir halinde olan Ömer Can T. yönetimindeki 54 SB 816 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Can T. ve hafif ticari araçta bulunan Hasan B., İbrahim B., Zafer B., Dilara B., Ayşe B. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici yardımımı ile kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.