Otomobil içindeki çifte cinayete ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki kadının otomobil içinde öldürülmesine ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kadınların içinde bulunduğu kırmızı otomobilin yavaş yavaş ilerlediği ve ışıklarda durduğu, vatandaşların ise yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Olay, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Gebze'nin Beylikbağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şahıslar bir otomobile kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği araçtaki Tuğçe Arslan ve Emine Çöp ile yanlarında bulunan bir kişi yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kadınlardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer kadın da tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, olaya ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, kadınların içinde bulunduğu kırmızı otomobilin yavaş yavaş ilerlediği ve ışıklarda durduğu, seyir halinde olan taksi şoförünün de aracın yanına durduğu, sesleri duyan ve terslik olduğunu anlayan vatandaşların da olay yerine koştuğu görülüyor. Aynı zamanda görüntülerde, kırmızı otomobilin birden hareket ettiği, vatandaşların ise elleriyle aracı durdurmaya çalıştığı kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemeleri sürüyor.