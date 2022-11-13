Otomobil ile çarpışan motosiklet savruldu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosikletin kafa kafa çarpıştı. Kazada, yola savrula motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y. idaresindeki 34 UYR 99 plakalı Skoda marka otomobil ile karşı yönde seyir halinde olan yabancı uyruklu Ahmet E. yönetimindeki 41 MA 4670 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet E. ile motosiklette yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Eymen L. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.