Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Hacı Halil Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (23) idaresindeki 41 ALE 307 plakalı motosiklet ile karşı istikamette seyir halinde olan M.S. yönetimindeki 16 NYF 20 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü H.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.