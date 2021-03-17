Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi Kullar Caddesi Trabzon Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Y. idaresindeki 34 ABK 399 plakalı Renault marka otomobil ile Mustafa U. yönetimindeki 09 DT 169 plakalı motosiklet, cadde ve sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mustafa U. ve motosiklette yolcu olarak bulunan yeğeni Mustafa A. yere savrularak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mustafa U. ve Mustafa A., olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.