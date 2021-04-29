Otomobil önce kağıt toplayıcısına sonra tıra çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil alt geçidinin içerisindeki kağıt toplayıcısına çarpan otomobil, daha sonra karşı istikametten gelen tıra çarparak durabildi. Kağıt toplayıcısı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Topçular Caddesi üzerinde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa D. idaresindeki 35 AS 5554 plakalı otomobil, alt geçitte seyir halindeyken henüz ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısına çarptı. Daha sonra ise otomobil, karşı istikamette seyir halinde olan Kenan Ş. yönetimindeki 76 DS 731 plakalı Mercedes marka tıra çarparak durabildi. Kaza esnasında, kağıt toplayıcısı otomobilin altında kalarak yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza alanına gelen itfaiye ekipleri, yaralanan şahsı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansa Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılınca, yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.