Otomobil park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de seyir halindeki bir otomobil, park halindeki tıra çarptı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesine bağlı Hacıosman Mahallesi İstanbul istikameti D-100 bağlantı yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ö.D. idaresindeki 41 R 5666 plakalı Mercedes marka otomobil, 41 AHF 015 plakalı Mercedes marka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılmaz hale gelen otomobilde bulunan Ö.D. ve eşi S.D. yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisine sıkışan S.D., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ö.D. ve S.D. hastaneye kaldırıldı. Otomobilin ön camından yolun ciddi kısmına dökülen camlar ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.