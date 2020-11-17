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Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsünün burnu bile kanamadı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir otomobil bariyerleri aşarak tarlaya uçtu. Şans eseri otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.


Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden 41 AGB 230 plakalı Hyundai marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, yol kenarında bulunan demir bariyeri kırarak tarlaya uçtu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracından burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen sürücünün yardımına koştu. Otomobil sürücüsünün isteği üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılmadı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü, aracı bulunduğu yerden çıkarabilmesi için kendi tanıdığı çekiciyi çağırdı. Kaza yerine gelen çekici ve vatandaşların da yardımıyla, araç düştüğü yerden kurtarıldı.


Tarlaya uçan araçta maddi hasar meydana geldi.

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