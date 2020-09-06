İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.


Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Kirazpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan İpekişleyen (25) idaresindeki 34 AYD 84 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZA 048 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Oğuzhan İpekişleyen, hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Oğuzhan İpekişleyen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından İpekişleyen'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.