Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'de otomobilin kargo tırına arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Kullar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki S.K. yönetimindeki 34 UJ 1080 plakalı kargo tırı durduğu sırada, arkasından gelen S.Ç. idaresindeki 41 K 7678 plakalı otomobil arkasından çarptı. Kazada 41 K 7678 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan T.A. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.