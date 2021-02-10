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Otomobil tırın altında girdi: 1 ölü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçları geç fark ettiği otomobil, dorseli tıra arkadan çarptı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün trafik ışıklarında bekleyen araçları geç fark ettiği otomobil, dorseli tıra arkadan çarptı. Tırın altında sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.


Kaza, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 H 5902 plakalı Ford marka otomobilin sürücüsü Sezer Şeker, trafik ışıklarında duran araçları geç fark etti. Işıklara yaklaştığı sırada duramayan sürücü Şeker, 67 BA 023 plakalı Mercedes marka dorseli tıra arkadan çarptı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tırın altında sıkışan Sezer Şeker, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Şeker'in, hayatını kaybettiği öğrenildi.


Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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