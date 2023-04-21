Otomobil üst geçit ayağına çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde 41 AHE 321 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde üst geçidin ayağına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıkları patlarken ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı en yakın hastaneye götürdü.

Araç kullanılmaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.