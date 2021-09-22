Otomobil yoldan çıktı, inşaat temeline uçtu: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce evin bahçesine ardından inşaatın temeline uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi Ozan Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ergül M. idaresindeki 34 LG 3646 plakalı Citroen marka otomobil seyir halindeyken yol kenarında bulunan inşaat demirlerini fark edemeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı ardından evin bahçe çiti yıkarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü evin yanında bulunan 7 metre derinliğindeki inşaat temeline uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Ergül M. ile yanında bulunan Cem M. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar Sopalı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alandı. Araç bulunduğu yerden kurtarıcı yardımı ile kurtarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.