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Otomobili uyuşturucu taşımak için özel dizayn etmişler

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, marşpiyel kısmına zulalanmış 14 paket afyon sakızı ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, marşpiyel kısmına zulalanmış 14 paket afyon sakızı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kandıra'da durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın marşpiyel kısmına zulalanmış 14 paket halinde 15 kilogram 600 gram afyon sakızı ele geçirdi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

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