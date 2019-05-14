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Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde halk otobüsünden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındakiBatuhan Fırat, otomobilin çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde halk otobüsünden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki


Batuhan Fırat, otomobilin çarpması sonucu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Başiskele Yuvacık Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde halk otobüsünden inen Batuhan Fırat(11) yolun karşısına geçmeye çalıştı. Yola çıkan Fırat, M.E. idaresindeki 41 BT 641 plakalı otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fırat, ambulansa Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Fırat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.E. polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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