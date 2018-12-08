Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı elektrik bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İpek Yolu Mahallesi 636 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pakize E. idaresindeki 15 NC 996 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa K. yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Mustafa K. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Mustafa K. Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.