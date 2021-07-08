Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza dün, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Birsen Güçel (63), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada V.K. idaresindeki 34 HA 724 plakalı otomobil çarptı. Birsen Güçel çarpmanın şiddeti otomobilin üzerinden savrularak düşen kadın ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Güçel'in yardımına koşarak durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Birsel Güçel, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Güçel'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Güçel'in alışveriş yamak için evinden çıktığı ve bu sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Güçel'e otomobil çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan Güçel yere düşüyor. Daha sonra vatandaşlar Güçel'in yardımına koşuyor.