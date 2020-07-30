Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Emine I. isimli kadına yokuş aşağı gelen İ.Ö. idaresindeki 34 DBC 602 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Emine I. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine I. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise sürücü İ.Ö.'yü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.