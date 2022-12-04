Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 41 LPM 129 plakalı otomobil, sola dönüş yapacağı esnada 41 ALC 872 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı görenler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralandığı tespit edilen ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.