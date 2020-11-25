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Otomobilin çarptığı nakliye kamyonu yan yattı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde otomobilin seyir halindeki nakliye kamyonuna çarpması sonucu kamyon yat yatarken, araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobilin seyir halindeki nakliye kamyonuna çarpması sonucu kamyon yat yatarken, araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi 1445/8 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 U 6041 plakalı Haşim K. idaresindeki otomobil, 43 ZF 3181 plakalı Burhanettin P. idaresindeki nakliye kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden nakliye kamyonu yan yatarak devrildi. Şans eseri iki sürücüde kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonu yoldan kaldırabilmek için vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla, devrilen nakliye kamyonu kaldırılarak yoldan çekildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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