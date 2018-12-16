Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre eşi ile birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe B.'ye karşı istikametten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 DB 891 plakalı otomobil çarptı. çarpmanın etkisi ile yere düşen Ayşe B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Ayşe B. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.