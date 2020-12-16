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Otomobilin motosiklete çarpması sonucu yaralan genç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde arkadaşıyla motosikletle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde arkadaşıyla motosikletle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç, 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kaza 25 Kasım günü Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi Stat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşı Mahmut B. ile binerek gezdiği motosiklete otomobil çarpan Cengizhan Başoğlu, kaza sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Başoğlu, tedavi gördüğü Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayın ardından ifadesi sonrasında serbest bırakılan otomobil sürücüsü Onur B. ise yeniden gözaltına alınarak Gölcük Adliyesine sevk edildi.

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